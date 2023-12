Who put up big numbers in the NBA yesterday? This piece provides you with the players worth noting, all in one location.

December 28 Points Leaders

Name Team Opponent Points Anthony Edwards Timberwolves Mavericks 44 Kristaps Porzingis Celtics Pistons 35 Tim Hardaway Jr. Mavericks Timberwolves 32 Cade Cunningham Pistons Celtics 31 Jayson Tatum Celtics Pistons 31 Collin Sexton Jazz Pelicans 26 Brandon Ingram Pelicans Jazz 26 Lauri Markkanen Jazz Pelicans 24 Myles Turner Pacers Bulls 24 Derrick White Celtics Pistons 23

December 28 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Andre Drummond Bulls Pacers 16 Jalen Duren Pistons Celtics 14 Dwight Powell Mavericks Timberwolves 14 Bojan Bogdanovic Pistons Celtics 12 Obi Toppin Pacers Bulls 12 John Collins Jazz Pelicans 12 Rudy Gobert Timberwolves Mavericks 11 Jaden Ivey Pistons Celtics 10 Kyle Anderson Timberwolves Mavericks 10 Zion Williamson Pelicans Jazz 10

December 28 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Tyrese Haliburton Pacers Bulls 20 Jayson Tatum Celtics Pistons 10 Cade Cunningham Pistons Celtics 9 Zion Williamson Pelicans Jazz 8 Mike Conley Timberwolves Mavericks 6 Dwight Powell Mavericks Timberwolves 6 Bojan Bogdanovic Pistons Celtics 6 Dante Exum Mavericks Timberwolves 6 Jordan Clarkson Jazz Pelicans 6 CJ McCollum Pelicans Jazz 6

December 28 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Jaden McDaniels Timberwolves Mavericks 4 Myles Turner Pacers Bulls 3 Dalen Terry Bulls Pacers 3 Rudy Gobert Timberwolves Mavericks 3 Cade Cunningham Pistons Celtics 2 Aaron Nesmith Pacers Bulls 2 Brandon Ingram Pelicans Jazz 2 Derrick White Celtics Pistons 2 Derrick Jones Jr. Mavericks Timberwolves 1 Kris Dunn Jazz Pelicans 1

December 28 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Jayson Tatum Celtics Pistons 5 Larry Nance Jr. Pelicans Jazz 5 Nickeil Alexander-Walker Timberwolves Mavericks 4 Anthony Edwards Timberwolves Mavericks 3 Derrick Jones Jr. Mavericks Timberwolves 3 Cade Cunningham Pistons Celtics 3 CJ McCollum Pelicans Jazz 2 DeMar DeRozan Bulls Pacers 2 Dyson Daniels Pelicans Jazz 2 Patrick Williams Bulls Pacers 2

December 28 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Tyrese Haliburton Pacers Bulls 6 Anthony Edwards Timberwolves Mavericks 6 Buddy Hield Pacers Bulls 5 Tim Hardaway Jr. Mavericks Timberwolves 5 Aaron Nesmith Pacers Bulls 4 Cade Cunningham Pistons Celtics 4 CJ McCollum Pelicans Jazz 4 Alec Burks Pistons Celtics 4 Jaden Hardy Mavericks Timberwolves 3 Alex Caruso Bulls Pacers 3

