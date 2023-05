The 20 matches today in the French Open round of 128 include No. 87-ranked Rebecca Peterson matching up against No. 465 Fiona Ferro.

French Open Info

Tournament: French Open

French Open Round: Round of 128

Round of 128 Date: May 30

May 30 TV Channel: Tennis Channel

Tennis Channel

Venue: Stade Roland Garros

Stade Roland Garros Location: Paris, France

Paris, France Court Surface: Clay

Who will win the French Open?

Name Odds to Win Odds Rank Iga Swiatek -110 1st Aryna Sabalenka +400 2nd Elena Rybakina +600 3rd Ons Jabeur +2200 4th Jelena Ostapenko +2200 4th Jessica Pegula +2500 6th Marketa Vondrousova +2800 7th Karolina Muchova +3300 8th Cori Gauff +3300 8th Qinwen Zheng +4000 10th

Today's Matches Info

Match Round Match Time Favorite Underdog Anhelina Kalinina vs. Diane Parry Round of 128 5:00 AM ET Kalinina (-250) Parry (+190) Xinyu Wang vs. Marie Bouzkova Round of 128 5:00 AM ET Bouzkova (-350) Wang (+260) Rebecca Peterson vs. Fiona Ferro Round of 128 5:00 AM ET Peterson (-150) Ferro (+115) Mirra Andreeva vs. Alison Riske Round of 128 5:00 AM ET Andreeva (-1600) Riske (+725) Lucia Bronzetti vs. Ons Jabeur Round of 128 5:45 AM ET Jabeur (-400) Bronzetti (+290) Olga Danilovic vs. Kateryna Baindl Round of 128 6:10 AM ET Danilovic (-550) Baindl (+375) Selena Janicijevic vs. Oceane Dodin Round of 128 7:10 AM ET Dodin (-165) Janicijevic (+130) Rebeka Masarova vs. Cori Gauff Round of 128 7:25 AM ET Gauff (-350) Masarova (+260) Linda Noskova vs. Danka Kovinic Round of 128 7:45 AM ET Noskova (-150) Kovinic (+115) Arantxa Rus vs. Julia Grabher Round of 128 8:15 AM ET Rus (-200) Grabher (+155) Clara Burel vs. Sara Sorribes Tormo Round of 128 9:05 AM ET Sorribes Tormo (-210) Burel (+160) Lesia Tsurenko vs. Barbora Krejcikova Round of 128 9:15 AM ET Krejcikova (-350) Tsurenko (+260) Sorana Cirstea vs. Jasmine Paolini Round of 128 9:25 AM ET Cirstea (-225) Paolini (+170) Elena Rybakina vs. Brenda Fruhvirtova Round of 128 9:35 AM ET Rybakina (-1100) Fruhvirtova (+625) Lin Zhu vs. Lauren Davis Round of 128 10:30 AM ET Davis (-350) Zhu (+240) Iga Swiatek vs. Cristina Bucsa Round of 128 12:00 PM ET Swiatek (-10000) Bucsa (+1850) Ylena In-Albon vs. Claire Liu Round of 128 12:55 PM ET Liu (-150) In-Albon (+115) Victoria Azarenka vs. Bianca Vanessa Andreescu Round of 128 1:15 PM ET Azarenka (-190) Andreescu (+145) Petra Martic vs. Shelby Rogers Round of 128 1:40 PM ET Martic (-150) Rogers (+115) Erika Andreeva vs. Emma Navarro Round of 128 1:40 PM ET Navarro (-300) Andreeva (+225)

