SIU Football announces signing class for 2024

CARBONDALE, Ill. (KFVS) - Southern Illinois University of Carbondale Football head coach Nick Hill released the program’s 2024 signees on Wednesday.

Take a look at the positional breakdown of the SIU Football early signees for 2024.

Linebacker

Ben Fiegel/Batavia, Ill./Batavia H.S.

Jahiem Peake/Akron, Ohio/St. Vincent-St. Mary H.S./John Carroll University

Shug Walker/Bethalto, Ill./Civic Memorial H.S./Murray State

Offensive Line

Quentin Boeke/Evansville, Ind./FJ Reitz H.S.

Cameron Dye/Alpharetta, Ga./Milton H.S./Georgia State

Jak Lindsey/Beaver Dam, Ky./Owensboro H.S.

Quarterback

Jake Curry/Edwardsville, Ill./Edwardsville H.S.

ET Harris/Louisville, Ky./Kentucky Country Day H.S.

DJ Williams/Harvey, Ill./Thornton Township H.S./Murray State

Wide Receiver

Bradley Clark/Lakeland, Fla./Victory Christian Academy/Tennessee Tech

Tae Marrero/Louisville, Ky./Ballard H.S./University of Charleston

PJ Winters/Du Quoin, Ill./Du Quoin H.S.

Tight End

Karsen Konkel/Pinckneyville, Ill./Pinckneyville H.S.

Aiden Moriarty/Plainville, Ill./Oswego East H.S.

Running Back

Jerrian Parker/Orlando, Fla./Jones H.S.

Eddie Robinson/Cleveland, Ohio/Maple Heights H.S./Duquesne

Kicker

Paul Geelen/Utrecht, Netherlands/Harper Creek H.S./William Jewell College



Offensive Tackle

Parker Getter/Glenwood, Iowa/Glenwood Community H.S.

Defensive End

Lukus McDaniels/Louisville, Ky./Jeffersontown H.S.

Tyrese Reid/St. Louis, Mo./Webster Groves H.S.

Nate Tronzo/Louisville, Ky./Trinity H.S.

Cornerback

Denym Mitchell/Jackson, Miss./Madison Central H.S.

Copyright 2023 KFVS. All rights reserved.