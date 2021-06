Holiday World Ticket Winners

Here are the winners of the 2021 Holiday World ticket giveaway

WINNER HOMETOWN Abby Ross Anna Ben Whitehead Charleston Terry Greer Poplar Bluff Brenda Ray East Prairie Gina Solak Jackson Connie Johnson Perryville Clyde Weathers Bernie Dan Byrne Marion Deena Lawson Cape Girardeau Debbie Tinsley Dix Randy Farrow Cape Girardeau Sandy Gibbons Scott City Hailey Miles Metropolis Clark Short Tamms Adrienne Pratt Sikeston Nancy Compton Carbondale Kim Parker Cunningham Shelia Brown Mayfield Nadine Smith Cape Girardeau Carolyn Thomas Cape Girardeau