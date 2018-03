6'6 WIDE - 2200# AXLES - 10 STAKE POCKETS

TIRES/WHEELS -13" 5 HOLE MOD STEEL/185/80D13 -8 PLY

6 RUBBER COATED TIE DOWN RINGS

RAMPS - 12' LENGTH - SIDE FRONT= 753/4" X 12"; SIDE REAR 411/2" X 12" & 10' LENGTH - SIDE FRONT= 57" X 12"; SIDE REAR 31" X 12"