FEATHERLITE MODEL 1610 ENCLOSED UTILITY
ALL ALUMINUM TUBULAR FRAME, ALUMINUM SIDE POSTS & ROOF BOWS W/WHITE .040 SMOOTH SIDE SHEETS, ALUMINUM FENDERS & ROOF, 5/8" FL ADVANTAGE FLOORING, FEATHERLITE EXCLUSIVE 2" RADIUS ALUMINUM ROOF RAIL
SINGLE 3.5K RUBBER TORSION AXLE ON 8', 10' & 12' LENGTHS (NO BRAKE) TANDEM 3.5K RUBBER TORSION AXLES ON 14', 16' & 18' LENGTHS W/ELECTRIC BRAKES
TIRE/RIM ST205/75R15 LRC 5H SIL MOD
QTY 2 ON 8'-12' QTY 4 ON 14'-18'
2" COUPLER
JACK W/WHEEL CRANK TYPE
LINING 3/8" FL ADVANTAGE WOOD ON WALLS
FLOOR 23/32" FL ADVANTAGE WOOD W/UNDERNEATH BLACK LINING
VENT 2-WAY PLASTIC SIDE (LOCATED UP HIGH, FRONT STREET SIDE)
V NOSE DRAG
REAR DOUBLE DOORS W/SINGLE CAM
SIDE POSTS ON 16" CENTERS
6' INSIDE HEIGHT
77" INSIDE WALL TO WALL
REAR OPENING OF 70" (ON 6'7" WIDE TRAILERS)
ADDITONAL OPTIONS AVAILABLE:
LED LIGHTS
ROOF VENTS
6'6" EXPANDED INSIDE HEIGHT
REAR RAMP
SIDE CAMPER DOOR
GRAVEL GUARD
DOME LIGHTS W/SWITCH
ALUM FLOOR ALUM WHEELS
AVAILABLE COLORS:
WHITE, RED, BLACK & SILVER
FEATHERLITE ALUM TRAILERS COME WITH A 6-YEAR WARRANTY PROGRAM