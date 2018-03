Heartland Hoops Quarterfinals 3/3

Neelyville defeats Oran in the Class 2 Quarterfinals 79-61. (Source: Jessica Eftink, KFVS)

Class 1

Girls

Scott County Central 55

Bradleyville 87 F

Boys

Advance 62

Eminence 78 F

Class 2

Girls

Oran 61

Neelyville 79 F

Boys

Hayti 66

Hartville 58 F

Class 3

Girls

Saxony Lutheran 43

Whitfield 58

Boys

Charleston 78

Whitfield 68

Kentucky

Girls

Murray 51

Graves County 42

