Featherlite Model 4926 Enclosed Car Trailer - KFVS12 News & Weather Cape Girardeau, Carbondale, Poplar Bluff

Featherlite Model 4926 Enclosed Car Trailer

FEATHERLITE MODEL 4926 ENCLOSED CAR TRAILER AERODYNE NOSE - WHITE .040 EXTERIOR SIDE SHEETS ALL ALUMINUM CONSTRUCTION 8'6" WIDE X 24' LONG X 6'6" INSIDE HEIGHT

2 - 4.8K RUBBER TORSION AXLES W/ELECTRIC BRAKES TIRE/RIM ST225/75R15 6PLY RATED RAD/6H MOD STEEL SILVER QTY 4 SPARE TIRE CARRIER ABS 6-BOLT HUB COVER W/DOMED LOGO

25/16 COUPLER

JACK W/WHEEL CRANK TYPE

FLOOR SMOOTH EXTRD ALUM

DELUXE CAMPER DOOR 36"X68" W/O WINDOW, W/DEADBOLT & SCREEN REAR TREADPLATE ALUM RAMP FULL HT & W W/CABLE ASSIST SKID PLATE

4 STAINLESS STEEL SWIVEL "D" RING TIE DOWNS ALUM GRAVEL GUARD W/RADIUS COLOR WHITE

FEATHERLITE ALUM TRAILERS COME WITH A 6 YEAR WARRANTY PROGRAM

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