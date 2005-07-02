FEATHERLITE MODEL 4926 ENCLOSED CAR TRAILER AERODYNE NOSE - WHITE .040 EXTERIOR SIDE SHEETS ALL ALUMINUM CONSTRUCTION 8'6" WIDE X 24' LONG X 6'6" INSIDE HEIGHT
2 - 4.8K RUBBER TORSION AXLES W/ELECTRIC BRAKES TIRE/RIM ST225/75R15 6PLY RATED RAD/6H MOD STEEL SILVER QTY 4 SPARE TIRE CARRIER ABS 6-BOLT HUB COVER W/DOMED LOGO
25/16 COUPLER
JACK W/WHEEL CRANK TYPE
FLOOR SMOOTH EXTRD ALUM
DELUXE CAMPER DOOR 36"X68" W/O WINDOW, W/DEADBOLT & SCREEN REAR TREADPLATE ALUM RAMP FULL HT & W W/CABLE ASSIST SKID PLATE
4 STAINLESS STEEL SWIVEL "D" RING TIE DOWNS ALUM GRAVEL GUARD W/RADIUS COLOR WHITE
FEATHERLITE ALUM TRAILERS COME WITH A 6 YEAR WARRANTY PROGRAM
310 Broadway
Cape Girardeau, MO 63701
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