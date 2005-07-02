NEW! 2006 FEATHERLITE ALUM MODEL 8538
4 HORSE TRAILER
W/8' LIVING QUARTERS W/SLIDE OUT
WIDTH 7'6 LENGTH 26' HEIGHT 7'6
2 - 7K RUBBER TORSION AXLES W/ELECTRIC BRAKES
TIRES/RIM ST235/85R16 LRD/8H ALUM
LANDING GEAR SINGLE HYDRAULIC LEG W/STABILIZERS
25/16 GN ADJUSTABLE COUPLER
LED LIGHT PACKAGE UPGRADE (INCL CLEARANCE & STOP/TURN)
SMOOTH EXTRD ALUM FLOOR W/3/4" RUBBER MAT IN HA
4 - 2-WAY ALUM POP UP ROOF VENT
24" WALK THRU DOOR
SIDE LOADING DOOR DROP DOWN FEED DOOR W/DROP DOWN BARS ON WINDOWS
DOUBLE REAR DOOR W/WINDOW, PRESSURE LATCH W/SAFETY KEEPER & REM. POST
DROP DOWN FEED DOOR W/DROP DOWN BARS
DELUXE CAMPER DOOR 36"X74" W/WINDOW, SCREEN AND DEADBOLT
FOLD UP REAR TACK
RUBBER LINED WALLS UP 48" IN BACK OF HORSES
RUBBER LINED WALLS UP 45" IN FRONT OF HORSES
STAINLESS STEEL FRONT PANEL AND CORNERS IN GN
20 TIE RINGS INSIDE 4 TIE RINGS OUTSIDE
REAR RAMP
COLOR - SILVER W/BLUE GRAY GRAPHICS
8' LIVING QUARTERS W/ SLIDE OUT
SEE PICTURES FOR LAYOUT
13,500 BTU A/C W/CHILL CHASER 110V
12,0000 BTU FURNACE
30 GAL PLASTIC FRESH WATER TANK
2 - 35 GAL PLASTIC HOLDING TANK
SHOWER COMBO W/CURTAIN & FLUSH STOOL
6 GAL GAS WATER HEATER
CITY WATER ENTRY
HOOD RANGE BLACK W/LIGHTED MONITOR SYSTEM
2 BURNER COOK TOP W/LID BLACK
MICROWAVE OVEN BLACK
2.7 CU FT 2 WAY LP/110 REFRIGERATOR
PINE CABINETS
RADIO AM/FM, CD, CLOCK, 2 SPEAKERS & ANTENNA
ANTENNA & JACK W/12V BOOSTER TV RV
FULL SIZE MATTRESS
16' 2-STEP AWNING BLUE
FEATHERLITE ALUM TRAILERS COME WITH A 6 YEAR WARRANTY PROGRAM
310 Broadway
Cape Girardeau, MO 63701
(573) 335-1212
publicfile@kfvs12.com
(573) 335-1212EEO Report Closed Captioning
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