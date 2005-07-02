Featherlite Model 8587-8031 4 Horse Slant

40" STALLS AND 2" WALLS W/REAR TACK
STAINLESS FRONT & CORNERS
FULL NOSE, 8' WIDE, 7'6" INSIDE HEIGHT
ALL ALUMINUM CONSTRUCTION W/WHITE SHEETS & CORRUGATED SIDES W/13' LQ
2 - 7K RUB TORSION AXLES W/ELECTRIC BRAKES
TIRE/RIM ST235/85R16 LRE 8H SIL MOD QTY 4
SPARE TIRE CARRIER
25/16 ADJ GN COULER
HD DUTY 2 SPEED LANDING GEAR
LIGHT DOMES QTY 4 -1 IN REAR TACK, 2 IN HORSE AREA AND 1 IN MANGER
CAMPER DOOR 36" X 74"W/ WINDOW, DEADBOLT & SCREEN
FOLD UP CAMPER STEP
SIDE LOADING DOOR W/DROP DOWN FEED DOOR W/DROP DOWN BARS
NYLON STRAP -1 AT SIDE LOAD & 1 AT REAR DOOR
SMOOTH EXTRD ALUM FLOOR W/3/4" RUBBER MAT IN HA
SKID PLATE
4- 2WAY ALUM POP UP ROOF VENTS
DROP DOWN FEED DOOR 26"X32" W/DROP DOWN BARS
DOUBLE REAR DOOR W/WINDOWS W/PRESS LATCH W/SAFETY KEEPER AND SOLID POST
ALUM 24" WALK THRU DOOR BETWEEN HA AND LQ
WINDOW 24"X20" W/BARS BEHIND EACH HORSE
DIVIDER SLAM LATCH 12"X91" LATCH 1 END .100 IN CENTER -SPRING LOADED
WALLS RUBBER LINED UP 48" AT REAR OF HORSE
WALLS RUBBER LINDED UP 45" IN FRONT OF HORSE
TACK PACKAGE SOLID MOUNT 4 HORSE W/ADJ RACKS W/BLANKET BARS
8 TIE RINGS INSIDE
4 TIE RINGS OUTSIDE
COLOR WHITE
13' LQ PACKAGE SEE PICTURES FOR LAYOUT
13,500 BTU A/C DUCTED W/CHILL CHASER
20,000 BTU RV FURNANCE (SOLID STATE DUCTED)
30 GAL PLASTIC FRESH WATER TANK
2 -35 GAL PLASTIC HOLDING TANKS
NEO ANGLE SHOWER W/GLASS DOOR
6 GAL GAS HOT WATER HEATER (DIRECT SPARK IGNITE)
FLUSH TOILET
HOOD RANGE BLACK W/LIGHTED MONITOR SYSTEM (FOR HOLDING TANK)
2 BURNER COOK TOP W/LID BLACK
MICROWAVE OVEN BLACK
6.3 CU FT 2 WAY LP/110 REFRIGERATOR
QUEEN SIZE MATTRESS
DINETTE 37" W/TABLE W/LEATHER UPGRADE
PAINTED DESERT COLOR PACKAGE
FEATHERLITE ALUM TRAILERS COME WITH A 6-YEAR WARRANTY PROGRAM
310 Broadway
Cape Girardeau, MO 63701
(573) 335-1212
publicfile@kfvs12.com
(573) 335-1212EEO Report Closed Captioning
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