2005 Featherlite Model 4927 Aluminum Toy Hauler w/Living Quarters - KFVS12 News & Weather Cape Girardeau, Carbondale, Poplar Bluff

2005 Featherlite Model 4927 Aluminum Toy Hauler w/Living Quarters

2005 FEATHERLITE MODEL 4927 ALUMINUM TOY HAULER W/LIVING QUARTERS ALL ALUMINUM CONSTRUCTION 8'6" WIDE X 24' LONG

2 - 4.8K RUBBER TORSION AXLES W/ELECTRIC BRAKES TIRE/RIM ST225/75R15 LRC/ALUM WHEELS QTY 4 SPARE TIRE CARRIER

25/16 COUPLER

JACK W/WHEEL CRANK TYPE

FLOOR 3/4" SEALED WOOD (PAINTED LATEX)

2 - 14X14 CRANK TYPE ROOF VENTS

DELUXE CAMPER DOOR 36"X74" W/WINDOW, SCREEN AND DEADBOLT REAR RAMP PLYWOOD FULL HT & W W/CABLE ASSIST SKID PLATE

6 TIEDOWN SURFACE MOUNT

ALUM TP GRAVEL GUARD W/RADIUS

COLOR BLACK W/PAINTED FLAMES

LIVING QUARTERS

SEE PICTURES FOR LAYOUT

13,500 BTU A/C W/CHILL CHASER 110V

20,000 BTU RV FURNACE

BATH PKG INCLUDES SHOWER W/CURTAIN

6 GAL GAS WATER HEATER

PLASTIC 35 GAL HOLDING TANK

12V DEMAND PUMP

FLUSH TOILET

CITY WATER ENTRY

MONITOR PANEL

2 - 12V HALOGEN LOAD LIGHT

FEATHERLITE ALUM TRAILERS COME WITH A 6 YEAR WARRANTY PROGRAM

Powered by Frankly