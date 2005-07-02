2005 FEATHERLITE MODEL 4927 ALUMINUM TOY HAULER W/LIVING QUARTERS ALL ALUMINUM CONSTRUCTION 8'6" WIDE X 24' LONG
2 - 4.8K RUBBER TORSION AXLES W/ELECTRIC BRAKES TIRE/RIM ST225/75R15 LRC/ALUM WHEELS QTY 4 SPARE TIRE CARRIER
25/16 COUPLER
JACK W/WHEEL CRANK TYPE
FLOOR 3/4" SEALED WOOD (PAINTED LATEX)
2 - 14X14 CRANK TYPE ROOF VENTS
DELUXE CAMPER DOOR 36"X74" W/WINDOW, SCREEN AND DEADBOLT REAR RAMP PLYWOOD FULL HT & W W/CABLE ASSIST SKID PLATE
6 TIEDOWN SURFACE MOUNT
ALUM TP GRAVEL GUARD W/RADIUS
COLOR BLACK W/PAINTED FLAMES
LIVING QUARTERS
SEE PICTURES FOR LAYOUT
13,500 BTU A/C W/CHILL CHASER 110V
20,000 BTU RV FURNACE
BATH PKG INCLUDES SHOWER W/CURTAIN
6 GAL GAS WATER HEATER
PLASTIC 35 GAL HOLDING TANK
12V DEMAND PUMP
FLUSH TOILET
CITY WATER ENTRY
MONITOR PANEL
2 - 12V HALOGEN LOAD LIGHT
FEATHERLITE ALUM TRAILERS COME WITH A 6 YEAR WARRANTY PROGRAM
310 Broadway
Cape Girardeau, MO 63701
(573) 335-1212
publicfile@kfvs12.com
(573) 335-1212EEO Report Closed Captioning
All content © Copyright 2000 - 2018 Raycom Media. All Rights Reserved. For more information on this site, please read our Privacy Policy, and Terms of Service, and Ad Choices.