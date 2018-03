2014 5KFVS 5K Final Results

5KFVS & 12K Run

Age - Group Results

May 10, 2014

5K Run / Walk Men: Top Finishers 0- 1 2-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-99

5K Run / Walk Women: Top Finishers 0- 1 2-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-99

12K Run Men: Top Finishers 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-99

12K Run Women: Top Finishers 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-99

5K Run / Walk

Male Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Garret Reynolds Whitewater MO 245 17 1 19:28.41 6:17/M

Female Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Hannah Cooper 395 18 14 23:24.62 7:33/M

Male age unavailable

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Joe Windeknecht Jackson MO 346 0 9 22:32.12 7:16/M

2 Cody Pullen 382 21 24:35.26 7:56/M

3 Todd Richards Jackson MO 247 0 93 32:22.57 10:26/M

4 Tim Ingram 354 212 52:14.70 16:51/M

5 Logan Sander Jackson MO 252 0 222 56:07.55 18:06/M

Female Age Not Provided

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Katie Ingram 380 211 52:10.88 16:50/M

Male 18 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Mason Dover 352 13 23 24:39.49 7:57/M

2 Gabriel Goins 390 13 33 26:36.21 8:35/M

3 Hunter Bell Cape MO 109 17 37 27:04.68 8:44/M

4 Gavin Byars Cape MO 137 14 50 28:14.19 9:06/M

5 Jeremy Pigg Sikeston MO 236 16 155 43:02.24 13:53/M

6 Zack Koeller Jackson MO 207 18 168 45:07.78 14:33/M

Female 18 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Kacie Walley Jackson MO 283 16 38 27:09.93 8:45/M

2 Kassy Henson Marble Hill MO 176 15 60 29:28.06 9:30/M

3 Jalee Spain 387 9 77 30:44.42 9:55/M

4 Razan Roumany Cape MO 250 15 96 32:28.14 10:28/M

5 Leilani Smith Sikeston MO 265 10 99 33:07.06 10:41/M

6 Rachel Farrar Gordonville MO 159 15 106 33:59.37 10:58/M

7 Madison Hunt Jackson MO 189 15 143 40:42.84 13:08/M

8 Abby Serati Fenton MO 254 9 148 41:58.48 13:32/M

9 Hannah Wray Jackson MO 296 11 165 44:51.39 14:28/M

10 Taylor Starkey Fredericktown MO 268 13 166 44:51.60 14:28/M

11 Matilda Brown Scott City MO 131 5 182 46:52.78 15:07/M

12 Sydney McKinley 402 8 195 48:30.92 15:39/M

Male 19 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Dillon Huber Cape MO 184 22 5 21:35.86 6:58/M

2 Kyle Reynolds Whitewater MO 246 23 12 22:53.23 7:23/M

3 Billy Griffin 396 24 24 24:53.32 8:02/M

4 Toni Anceno Cape MO 102 22 36 26:58.70 8:42/M

5 Josh Frydman 357 24 41 27:22.94 8:50/M

6 Travis McGuire Chaffee MO 350 20 55 28:50.02 9:18/M

7 Dylan James 370 22 95 32:24.61 10:27/M

8 Rob Foote Cape MO 161 23 118 35:53.90 11:35/M

Female 19 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Patricia Hayton Miner MO 174 21 46 27:43.48 8:56/M

2 Kathryn Davenport 363 24 53 28:37.50 9:14/M

3 Linli Ross 391 21 64 29:50.36 9:37/M

4 Jordan Randol Jackson MO 242 21 65 29:51.41 9:38/M

5 Jordan Smith Jackson MO 264 21 109 34:12.59 11:02/M

6 Alexa Branstetter Ironton MO 123 19 132 37:29.59 12:05/M

7 Ashton Randol Millersville MO 241 24 141 40:34.59 13:05/M

8 Janet Corcoran Cape MO 143 24 142 40:42.29 13:08/M

9 Alyssa Alsup 400 24 192 48:28.30 15:38/M

10 Cassi Jansen Jackson MO 197 23 215 53:52.46 17:23/M

Male 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Seth Hudson Cape MO 187 29 4 21:13.92 6:51/M

2 Cody Schlosser 376 25 26 25:26.16 8:12/M

3 Matt Huber Jackson MO 185 29 27 25:27.72 8:13/M

4 Nathan Pullen 383 28 39 27:13.30 8:47/M

5 Ryan Hilgemann Cape MO 181 26 45 27:39.14 8:55/M

6 Justin Pleimling Jackson MO 238 26 73 30:23.25 9:48/M

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Rachel Blunt Cape Girardeau MO 114 27 43 27:36.38 8:54/M

2 Libby Kemp 385 29 44 27:38.93 8:55/M

3 Sara Baker Jackson MO 107 29 48 27:47.55 8:58/M

4 Nikki Sherman Advance MO 259 28 74 30:35.38 9:52/M

5 Brittany Horneker Perryville MO 182 25 83 31:19.91 10:06/M

6 Christa Huxel Cape MO 190 27 94 32:23.90 10:27/M

7 Andreia Dunivan Bloomfield MO 150 26 101 33:08.22 10:41/M

8 Julie Lowell Cape MO 214 27 104 33:31.92 10:49/M

9 Jessica Fronabarger Jackson MO 162 25 115 35:39.61 11:30/M

10 Whitney Hyten Dexter MO 192 25 116 35:51.80 11:34/M

11 Rachel Cook Cape MO 141 25 123 36:36.18 11:48/M

12 Hayle Kluesner Kelso MO 205 26 150 42:12.42 13:37/M

13 Torie Eskew Jackson MO 155 28 151 42:16.19 13:38/M

14 Ade Anceno Cape MO 101 28 171 45:20.53 14:37/M

15 Amanda Bomar Cape MO 118 27 172 45:51.82 14:47/M

16 Nicole Duncan Cape MO 149 28 173 45:51.84 14:47/M

17 Deangela Lane Cape MO 209 28 189 48:02.51 15:30/M

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Barry Dennison Portageville MO 146 31 2 20:37.41 6:39/M

2 Ryan Logan Charleston MO 212 33 3 21:04.77 6:48/M

3 Justin Wilhelm Scott City MO 291 31 13 23:22.34 7:32/M

4 Charlie Evans Jackson MO 156 32 16 23:46.64 7:40/M

5 Mitch Berkemeier Collinsville IL 111 31 25 24:59.03 8:04/M

6 Todd Higgs Portageville MO 180 32 30 26:20.18 8:30/M

7 Bryan Stroer Cape MO 273 31 31 26:26.64 8:32/M

8 Dustin Baker Jackson MO 106 33 47 27:46.80 8:57/M

9 Marty Naumann 359 34 52 28:23.01 9:09/M

10 Patrick Whitener 372 33 61 29:39.34 9:34/M

11 Darin Fronabarger 358 33 72 30:23.02 9:48/M

12 Eric Schlosser Scott City MO 253 32 84 31:20.77 10:06/M

13 Andy Cutrell 360 30 88 32:00.78 10:19/M

14 Chris Smiddly 369 30 92 32:19.00 10:25/M

15 Roman Smith Sikeston MO 266 34 120 36:17.12 11:42/M

16 Jason Brown Scott City MO 129 34 183 46:53.00 15:07/M

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Meg Boaz Foristell MO 115 34 17 24:01.54 7:45/M

2 Allison Higgs Portageville MO 179 30 34 26:37.13 8:35/M

3 Jonna McClard Cape MO 220 32 42 27:24.81 8:50/M

4 Leslie Evans Farmington MO 157 33 58 29:05.68 9:23/M

5 Kristin Pleimling Jackson MO 239 33 66 29:57.96 9:40/M

6 Amber Anderson Dexter MO 104 33 69 30:09.81 9:44/M

7 Cheryl Whitener 371 33 78 30:49.68 9:56/M

8 Jarad Spain 389 33 82 31:02.27 10:01/M

9 Sarah Cook Cape MO 142 31 86 31:34.90 10:11/M

10 Christine Jones New Madrid MO 201 30 90 32:03.78 10:20/M

11 Tiffany Shasserre Jackson MO 258 31 102 33:16.44 10:44/M

12 Callie Williams Cape MO 293 31 108 34:08.61 11:01/M

13 Brandy Sutton Millersville MO 274 34 111 34:42.58 11:12/M

14 Brandy Earls St. Louis MO 151 30 112 34:42.87 11:12/M

15 Stephanie Roth 379 30 119 35:54.01 11:35/M

16 Brandy Perkins Scott City MO 235 30 131 37:26.66 12:05/M

17 Holly Brantley Cape MO 124 34 146 41:33.63 13:24/M

18 Tracey Berkemeier Collinsville IL 112 32 160 43:21.55 13:59/M

19 Heather Osborne Fredericktown MO 232 34 161 43:30.27 14:02/M

20 Anita Williams Jackson MO 292 33 175 46:11.28 14:54/M

21 Nneka Robinson Jackson MO 249 31 181 46:34.86 15:01/M

22 Bridget Brown Scott City MO 128 34 184 46:53.05 15:07/M

23 LaTicia Burton Cape MO 136 34 185 46:57.54 15:09/M

24 Emily Lamb Piedmont MO 208 32 198 48:49.99 15:45/M

25 Trisha Whitehead Poplar Bluff MO 289 34 200 49:27.24 15:57/M

26 Tara Welker Marble Hill MO 287 31 208 51:03.38 16:28/M

27 La Shun Parish Cape MO 233 34 217 54:59.71 17:44/M

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Billy Wilson Chaffee MO 294 35 6 21:38.23 6:59/M

2 Jason Renaud 384 38 7 21:44.72 7:01/M

3 Jason Stephens 365 37 10 22:32.15 7:16/M

4 Dave Haynes 378 39 11 22:52.26 7:23/M

5 Frankie Gaul Benton MO 163 36 15 23:32.21 7:35/M

6 Matt Retz Marble Hill MO 244 35 18 24:29.32 7:54/M

7 Ryan Ziegler Cape MO 298 39 32 26:35.44 8:35/M

8 John Birchfield 356 39 97 32:34.27 10:30/M

9 Derek Dickerson Cape MO 194 37 98 33:03.52 10:40/M

10 Ryan Dooley Cape MO 148 37 179 46:29.02 15:00/M

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Wendy Wilson Chaffee MO 295 38 29 26:07.98 8:25/M

2 Michelle Crosnoe Cape MO 144 39 51 28:18.18 9:08/M

3 Jennifer Welch Marble Hill MO 286 36 54 28:48.41 9:17/M

4 Colleen Retz Marble Hill MO 243 35 67 29:58.28 9:40/M

5 Julie Buford 398 36 71 30:18.07 9:46/M

6 Stephanie Belmar Jackson MO 110 37 76 30:44.26 9:55/M

7 Carrie Haynes 377 36 81 30:58.80 9:59/M

8 Kelly Tucker Oak Ridge MO 281 36 105 33:48.58 10:54/M

9 Amanda Massingill 388 37 127 37:02.73 11:57/M

10 Crystal Britt Cape MO 125 36 128 37:06.30 11:58/M

11 Tabitha Whitson Tiptonville TN 290 39 135 38:43.67 12:29/M

12 Renetha Booker Cape MO 119 39 137 38:48.06 12:31/M

13 Jill Ehlers Cape MO 153 38 139 40:11.86 12:58/M

14 Tonya Scranton 392 37 153 42:32.26 13:43/M

15 Jessica Love 393 35 154 42:32.35 13:43/M

16 Michelle Eftink Oran MO 152 37 157 43:06.88 13:54/M

17 Amy Sticht Scott City MO 271 35 162 43:45.24 14:07/M

18 Cori Bollinger Jackson MO 116 37 167 45:06.86 14:33/M

19 Kimberly Behring Cape MO 108 36 180 46:33.05 15:01/M

20 Addie Raines Jackson MO 240 37 207 51:01.94 16:27/M

21 Tracie Huckstep Jackson MO 186 39 209 51:31.21 16:37/M

22 Abbey Jansen Leopold MO 196 36 216 53:53.00 17:23/M

23 Ta Juan Moreland Cape MO 224 38 218 54:59.98 17:44/M

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Artur Zdanowicz Cape MO 297 41 28 25:56.82 8:22/M

2 Chris Hyche 394 42 40 27:20.00 8:49/M

3 Brian Dill East Prairie MO 147 43 63 29:49.94 9:37/M

4 Lyle Randolph 355 41 122 36:35.47 11:48/M

5 Tim Booker Cape MO 120 40 136 38:48.03 12:31/M

6 Victor Johnson Sikeston MO 199 42 174 46:11.02 14:54/M

7 Thomas Ertman Jackson MO 154 43 210 51:31.35 16:37/M

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Peggy Ittner Carbondale IL 193 42 68 30:00.50 9:41/M

2 Kristi Chasteen Dexter MO 138 41 70 30:10.97 9:44/M

3 Tina Jarrett Murphysboro IL 198 44 79 30:51.95 9:57/M

4 Amy Strange Cape MO 272 41 103 33:19.22 10:45/M

5 Kim Glastetter Chaffee MO 165 43 113 35:05.20 11:19/M

6 Mary Henson Marble Hill MO 177 43 133 38:08.42 12:18/M

7 Dara Lutes Jackson MO 215 41 149 42:00.76 13:33/M

8 Kara Serati Fenton MO 255 41 158 43:08.96 13:55/M

9 Nikki Johnson-Russell Sikeston MO 200 41 164 44:46.27 14:26/M

10 Rebecca Gustin Qulin MO 170 42 176 46:13.44 14:55/M

11 Dawn Dooley 399 44 193 48:29.80 15:38/M

12 Allison Shrum 386 43 197 48:45.02 15:44/M

13 Anna Sander Jackson MO 251 40 225 1:24:27.84 27:15/M

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Mike Burnett Cape MO 135 49 8 22:04.14 7:07/M

2 Brian Slinkard Jackson MO 261 46 19 24:30.67 7:54/M

3 David Smith Jackson MO 262 47 35 26:55.32 8:41/M

4 Dale Atchley Burfordville MO 105 47 57 29:02.84 9:22/M

5 Mike McWilson Jackson MO 222 49 59 29:15.89 9:26/M

6 Wayne Walley Jackson MO 284 49 87 31:36.34 10:12/M

7 Clarence Atteberry 375 49 159 43:13.46 13:56/M

8 Robert Nichols Sikeston MO 228 45 224 1:05:01.31 20:58/M

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Dawn Myers Cape MO 226 49 80 30:52.97 9:57/M

2 Monica Parsons 403 45 85 31:34.13 10:11/M

3 Teresa Delgado Cape MO 145 49 89 32:01.73 10:20/M

4 Lisa Seyer Oak Ridge MO 256 47 126 36:55.68 11:55/M

5 Tracy Simmons Sikeston MO 260 48 130 37:23.82 12:04/M

6 Kim Hoxworth Cape MO 183 48 134 38:15.83 12:20/M

7 Marie Pigg Sikeston MO 237 46 156 43:04.33 13:54/M

8 Tracey Tripp Cape MO 280 48 191 48:21.87 15:36/M

9 Vickie Marler Scott City MO 216 47 201 49:44.74 16:03/M

10 Connie George Dongola IL 164 48 202 49:44.75 16:03/M

11 Nancy Fadler Jackson MO 158 46 204 50:06.31 16:10/M

12 Lynn Payne Scott City MO 234 48 205 50:31.97 16:18/M

13 Robyn Hamilton Olmsted IL 172 49 220 56:02.38 18:05/M

Male 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Shannon Aldridge Cape MO 121 50 62 29:43.20 9:35/M

2 Bryan Topper Jonesboro AR 279 54 75 30:40.59 9:54/M

3 James Hunt Jackson MO 188 50 144 40:51.75 13:11/M

4 Randy Dooley 401 54 194 48:30.45 15:39/M

Female 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Felicia Litzelfelner Cape MO 211 53 91 32:08.64 10:22/M

2 Tammy Mungle Scott City MO 225 53 100 33:07.07 10:41/M

3 Cindy Shackles Mounds IL 257 54 114 35:08.77 11:20/M

4 Tresia Hyten Dexter MO 191 53 117 35:52.65 11:34/M

5 Melodie Burnett Cape MO 134 50 147 41:35.73 13:25/M

6 Tammy Neal Jackson MO 227 54 152 42:16.83 13:38/M

7 Novena Bollinger Burfordville MO 117 54 170 45:20.18 14:37/M

8 Jackie Gould Cape MO 169 50 190 48:21.84 15:36/M

9 Denise Martin Charleston MO 217 52 196 48:44.59 15:43/M

10 Darla Minton Jackson MO 223 53 199 48:50.49 15:45/M

11 Leta Starkey Fredericktown MO 267 52 214 52:32.58 16:57/M

12 Mary Cheatam Sikeston MO 139 53 223 1:05:00.15 20:58/M

Male 55 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Richard Davenport 362 65 20 24:31.10 7:55/M

2 James Kirby Murphysboro IL 204 69 22 24:37.06 7:56/M

3 Richard Knote Cape MO 206 55 110 34:19.45 11:04/M

4 Gary Young 361 63 121 36:23.28 11:44/M

5 T.R. Thompson Portageville MO 277 67 129 37:06.98 11:58/M

6 Kent Brosseau Crane MO 126 56 177 46:26.91 14:59/M

7 Anita Flanagan Cape MO 160 57 213 52:32.05 16:57/M

8 Gabriel Gonzalez Jackson MO 167 61 221 56:05.15 18:05/M

Female 55 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Diana Jarrett 374 67 49 28:07.57 9:04/M

2 Pam Lewis Jackson MO 210 59 56 29:01.91 9:22/M

3 Linda Robert Cape MO 248 60 107 34:03.64 10:59/M

4 Belinda Goggin Cape MO 166 57 124 36:36.56 11:48/M

5 Beverly Thuirer Cape MO 278 55 125 36:47.75 11:52/M

6 Patty Taylor Cape MO 275 62 138 38:52.76 12:32/M

7 Debra Head Puxico MO 175 56 140 40:18.70 13:00/M

8 Mary Jane Brown Marble Hill MO 130 58 145 40:56.82 13:12/M

9 Terri Noland Cape MO 231 58 163 44:39.01 14:24/M

10 Dena Zoellner Cape MO 299 55 169 45:10.55 14:34/M

11 Leasa Brosseau Crane MO 127 55 178 46:27.18 14:59/M

12 Nancy Niswonger Cape MO 229 57 186 47:29.97 15:19/M

13 Shirley Niswonger Cape MO 230 55 187 47:30.74 15:19/M

14 Thelma Blattel Scott City MO 113 79 188 48:01.04 15:29/M

15 Betty Stearnes Cape MO 269 57 203 50:05.49 16:09/M

16 Paula Hicks Chaffee MO 178 58 206 50:32.15 16:18/M

17 Bessie McRoy Dudley MO 221 60 219 55:23.44 17:52/M

12K Run

Male Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Daniel Kear Jackson MO 321 28 1 46:49.68 6:17/M

Female Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Tori Winter Cape MO 349 21 7 57:25.89 7:42/M

Male 19 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Reece Lindley Portageville MO 323 24 27 1:10:20.66 9:26/M

Female 19 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Kadee Brosseau Cape MO 305 23 30 1:14:32.86 9:59/M

Male 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Logan Bollinger Jackson MO 304 26 2 51:11.94 6:52/M

2 Derick Allison Poplar Bluff MO 300 26 16 1:02:45.21 8:25/M

3 Zach Nolan Jackson M+O 331 25 20 1:03:38.73 8:32/M

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Jessica Hahs Ballwin MO 316 29 15 1:02:21.20 8:21/M

2 MacKenzie Drury Cape MO 310 26 37 1:16:33.55 10:16/M

3 Whitney O'Loughlin Oak Ridge MO 332 27 40 1:17:15.13 10:21/M

4 Amy Spratt Dexter MO 342 26 41 1:17:26.52 10:23/M

5 Tara Calkins 353 25 46 1:20:28.01 10:47/M

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Joey Duckworth 364 34 42 1:19:09.01 10:37/M

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Joanna Sides Jackson MO 338 32 31 1:15:12.81 10:05/M

2 Jessica Segraves Poplar Bluff MO 336 30 52 1:26:44.14 11:38/M

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Shannon Buford Cape MO 306 37 6 56:38.47 7:35/M

2 DeWayne Sides Cape MO 337 38 26 1:08:26.59 9:10/M

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Jessica Logan Charleston MO 325 35 12 59:59.67 8:02/M

2 Deanna Lemings Clarkton MO 322 37 50 1:22:51.84 11:06/M

3 Leigh Williams Malden MO 345 38 53 1:26:51.31 11:39/M

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Shawn Nesler 368 44 3 55:20.56 7:25/M

2 Todd Smith Anna IL 341 44 4 55:54.32 7:30/M

3 Rodney Edwards 351 44 22 1:06:31.35 8:55/M

4 Michael Gustin Qulin MO 314 40 29 1:11:09.15 9:32/M

5 Mark Little Cape MO 324 42 49 1:22:02.98 11:00/M

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Chellie Jannin Jackson MO 320 41 9 58:05.31 7:47/M

2 Sandy Duncan Cape MO 311 41 32 1:15:45.08 10:09/M

3 Jessica Rosati Cape MO 334 41 34 1:15:50.33 10:10/M

4 Shannon Daniels Cape MO 309 40 35 1:15:50.35 10:10/M

5 Rhonda Windeknecht Jackson MO 347 44 44 1:20:26.75 10:47/M

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Steve Virgo Murray KY 343 46 10 58:15.46 7:48/M

2 Barry Meadows Cape MO 328 49 21 1:06:30.46 8:55/M

3 Robert Hearnes Charleston MO 318 48 24 1:07:45.84 9:05/M

4 Doug Gannon Cape MO 312 46 33 1:15:45.14 10:09/M

5 James McNichols Hayti MO 327 49 39 1:16:46.12 10:17/M

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Deana Wilkerson Patterson MO 344 47 17 1:02:48.82 8:25/M

2 Evy McKeever 373 46 38 1:16:43.27 10:17/M

3 Kathleen Meadows Cape MO 329 47 47 1:21:04.38 10:52/M

4 Alecia Robert 397 47 51 1:26:31.89 11:36/M

5 Angie McNichols Hayti MO 326 49 54 1:27:05.57 11:40/M

Male 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Reid Willen 381 54 28 1:10:51.94 9:30/M

2 Eric Smith East Prairie MO 340 54 48 1:21:43.89 10:57/M

Female 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Carol Winter Uniontown MO 348 52 13 1:00:31.53 8:07/M

2 Paula Castleman Cape MO 307 54 18 1:02:52.13 8:26/M

3 Shirley Allison Poplar Bluff MO 301 50 23 1:06:55.92 8:58/M

4 Elaina Boehme Altenburg MO 302 52 45 1:20:27.39 10:47/M

Male 55 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Steve Schaffner Cape MO 335 55 5 55:59.31 7:30/M

2 Dwain Hahs Jackson MO 315 61 8 57:34.04 7:43/M

3 Kevin Bolen 367 55 11 59:56.70 8:02/M

4 Jim Craft 366 55 14 1:01:29.52 8:15/M

5 Jim Bollinger Burfordville MO 303 57 19 1:03:25.26 8:30/M

6 Steven Head Puxico MO 317 56 25 1:08:05.92 9:08/M

Female 55 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace

1 Julie Crites Jackson MO 308 55 36 1:16:32.31 10:16/M

2 Peggy Hill Cape MO 319 60 43 1:19:47.07 10:42/M

3 Myra Robinson Dexter MO 333 55 55 1:34:35.50 12:41/M

4 Kim Moore Dexter MO 330 55 56 1:34:35.80 12:41/M

