5KFVS Final Results 2010

Thank you to all the runners and congratulations on your times.

FEMALES 13-19











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Cooper Hannah 14 F Jackson, MO 20 :24:16 Getts Marie 19 F Bloomfield, MO 14 :23:06 Huo Jenny 19 F Cape, MO 68 :30:22 Kelpe Alexa 14 F Jackson, MO 10 :22:28 Lappe Amanda 16 F Jackson, MO 9 :22:06 Lee Arieanna 14 F Cape, MO 217 :52:26 Rogers Brittany 14 F Oak Ridge, MO 218 :52:56 Schmittzehe Megan 14 F Cape, MO 153 :39:37 Schmittzehe Ashley 17 F Jackson, MO 6 :21:50 Schwettman Amber 13 F Cape, MO 183 :43:45 Smith Stephanie 18 F Cape, MO 152 :39:25 Wasson Mollie 19 F East Prairie, MO 46 :28:15













FEMALES 20-24











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Beaird Stacy 20 F New Madrid, MO n/a Beckett Kara 23 F Cape, MO 170 :41:20 Bollinger Christa 23 F Cape, MO 19 :24:09 Detring Sarah 21 F Jackson, MO n/a Dobrinick Alycia 24 F Cape, MO 224 :53:07 Essner Kasie 24 F Cape, MO 18 :23:57 Fike Stacey 22 F Cape, MO n/a Franklin Amy 24 F Jackson, MO 222 :53:02 Hahs Jenna 20 F Sedgewickville, MO 16 :23:34 Hendricks Christy 24 F Cape, MO 52 :28:52 Hill Samantha 23 F Greenville, MO n/a Hinkebein Sarah 22 F Jackson, MO 29 :26:51 Holt Meredith 24 F Jackson, MO n/a Johnson Taja 22 F Poplar Bluff, MO 206 :48:00 Joles Stephanie 24 F Anna, IL 22 :24:33 Keele Annah 23 F Cape, MO 145 :38:29 Kimes Kaeli 20 F Cape, MO 69 :30:23 Martin Sarah 21 F Cape, MO 105 :33:24 Mell Katie 23 F Farmington, MO 26 :25:54 Nabors Amanda 21 F Cape, MO 195 :46:04 Pratt Sandra 22 F Saint Louis, MO 28 :26:50 Reddick Alaina 22 F Jackson, MO 191 :45:13 Rivers Kathryn 20 F Ofallon, IL 200 :47:11 Rogers Holly 24 F Poplar Bluff, MO 102 :33:16 Sanders Angela 24 F Cape, MO 118 :34:56 Schwettman Brooke 20 F Jackson, MO 232 :53:50 Walther Leslie 22 F Jackson, MO 119 :35:21 Wright Katie 24 F 205 :47:25 Miller Melissa 23 F 4 :21:14 Market Nicole 20 F 160 :40:31 Cox Kacie 24 132 :37:44 Dement Audrey 24 23 :24:36 FEMALES 25-29











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Auer Jennifer 26 F Cape, MO 196 :46:40 Avers Karla 29 F Highland, MO 138 :38:01 Bedell Tamara 25 F Cape, MO 143 :38:21 Boettcher Stephanie 26 F Altenburg, MO n/a Brey Tiffany 27 F Scott City, MO n/a Brown Jamie 27 F Jackson, MO 83 :31:57 Crites Kacie 26 F Cape, MO n/a :24:24 Crosier Shanna 28 F Scott City, MO 61 :29:52 Crouse Ami 28 F Chaffee, MO n/a DePew Stephanie 28 F Marble Hill, MO n/a Eades Lacie 29 F Cape, MO n/a Evans Leslie 29 F Cape, MO 172 :41:31 Hall Sandy 28 F Poplar Bluff, MO 54 :29:21 Haney Teresa 27 F Cape, MO 11 :22:38 Harper Hannah 27 F Jackson, MO 239 1:03:59 Hopkins Merry 27 F Greenville, MO 150 :39:13 Jaster Amanda 25 F Cape, MO 228 :53:20 Johnson Cindy 29 F Altenburg, MO 198 :46:47 Jones Natalie 25 F Cape, MO 16 :23:34 Kelly Kelly 29 F Cape, MO 156 :39:47 Laws Jessica 26 F Cape, MO 210 :49:00 Leek Mandy 25 F Cape, MO 124 :36:23 McClard Jonna 28 F Cape, MO 32 :27:16 Miller Natalie 25 F Anna, IL 2 :20:14 Miller Stacey 28 F Cape, MO 57 :29:30 Moll Tiffany 29 F Perryville, MO n/a Probst Heather 28 F Jackson, MO 113 :34:28 Rhodes Emily 29 F Millersville, MO 78 :31:09 Rogers Erica 25 F Lowndes, MO 62 :29:55 Sadler Stephanie 29 F Jackson, MO 17 :23:55 Sides Joanna 28 F Jackson, MO 43 :28:01 Simmons Sarah 25 F Jackson, MO 55 :29:24 Steinkamp Robin 28 F Cape, MO 161 :40:31 Thurmond Maggie 29 F O'Fallon, MO 173 :41:32 Vickery Sarah 28 F Cape, MO 71 :30:33 Dorsett Susie 29 F Cape, MO 36 :27:24 Bremer Tricia 25 F 131 :37:42 Burroughs Kati 28 F 137 :37:58 Winschel Bethany 27 F 221 :53:01 Hartzold Jessica 26 F Cape, MO 58 :29:30 FEMALES 30-34











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Bahner Anitra 33 F Jackson, MO n/a Barton Melissa 30 F Grandin, MO 129 :37:26 bell misty dawn 31 F Bloomfield, MO 115 :34:39 Bergman Jill 33 F Perryville, MO 42 :28:00 Bradshaw Jennifer 30 F Cape, MO 235 :54:58 Brantley Holly 30 F Cape, MO 59 :29:40 Britt Crystal 32 F Cape, MO 154 :39:45 Brotherton Beth 34 F n/a Bruck Julia 32 F Carterville, IL n/a Conrad Jessica 33 F Patton, MO 182 :43:37 Crow Valerie 31 F Sikeston, MO 3 :21:12 Davenport Roxanne 32 F Chaffee, MO 171 :41:22 Durham Wendy 33 F Cape, MO 51 :28:35 Foley Jennifer 33 F Sikeston, MO 230 :53:21 Hagan Kristi 31 F Perryville, MO 79 :31:13 Hale Lindsey 30 F Jackson, MO 88 :32:10 Hanks Kelly 31 F Grandin, MO 107 :33:48 Hayes Cathlin 30 F Jackson, MO n/a Heeb Cheryl 31 F Kennett, MO 128 :37:26 Keith Lauren 31 F New Hamburg, MO 225 :53:08 Lehmann Allison 34 F Highland, MO 134 :37:48 McGuire Sondra 30 F Jackson, MO 73 :30:34 McQuade Courtney 34 F Jackson, MO 163 :40:41 Meier Paula 31 F Jackson, MO 194 :45:23 Merideth Taryn 32 F Paducah, KY 34 :27:21 O'Brien Amy 34 F 82 Phenix Jamie 30 F Cape, MO 72 :30:33 Raines Addie 33 F Jackson, MO 201 :47:15 Redinger Jen 34 F Cape, MO 74 :30:45 Riley Jessica 30 F Jackson, MO 165 :41:00 Rodebaugh Jennifer 30 F Cape, MO 236 :55:20 Sams JoAnna 32 F Cape, MO 238 1:03:59 Sawyer Jessica 31 F Anna, IL 13 :22:43 Schoolfield Julie 31 F Cape, MO n/a Schumacker Torrie 32 F Jackson, MO 38 :27:48 Schwab Melissa 34 F Washington, MO 15 :23:20 Scott Amy 34 F Piggott, AR n/a Soler Aliza 30 F Cape, MO 91 :32:20 Spiller Michelle 32 F Cape, MO 211 :50:17 Troue Erin 33 F Murphysboro, IL 85 :32:01 Webb Heather 34 F Anna, IL 192 :45:19 Welch Jennifer 32 F Marble Hill, MO 31 :27:07 Wienck Colleen 30 F Kansas City, MO 155 :39:47 Wilkinson Lateisha 32 F Marble Hill, MO 202 :47:16 Winder Angela 32 F Marquand, MO 237 :56:14 Wright Becky 33 F Cape, MO n/a Yamnitz Denise 30 F Jackson, MO 193 :45:20 Spray Shelby 33 F Jackson, MO 136 :37:52 FEMALES 35-39











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Anderson Julie 39 F Cape, MO 97 :32:53 Barber Carla 36 F Frohna, MO 48 :28:29 Barker Staci 38 F Poplar Bluff, MO 37 :27:32 Beussink Amy 35 F Kelso, MO 67 :30:19 Boehme Kathleen 37 F Cape, MO 110 :34:06 Bonneqent Dorcas 35 F Jackson, MO 77 :30:58 Boone Courtney 39 F n/a Bryan Stephanie 38 F Cape, MO 44 :28:03 Cartwright Elizabeth 36 F Scott City, MO 66 :30:19 Cunningham Andrea 37 F Jackson, MO n/a Daniels Shannon 36 F Cape, MO 75 :30:49 Denman Libby 36 F 214 :51:11 Dillow Kimberly 39 F Cobden, IL 158 :40:12 Dodd Julie 36 F Bloomfield, MO n/a Duckworth Lorrie 35 F Bloomfield, MO n/a East Denise 35 F 175 :41:46 Fehr Leslie 35 F Jackson, MO 197 :46:09 Gannon Maile 39 F Cape, MO 148 :39:08 George Terri 38 F Cobden, IL 157 :40:12 Glaus Kristie 39 F Kelso, MO 212 :50:48 Graves DeOnna 38 F Marble Hill, MO n/a Green Dierdre 39 F Sikeston, MO n/a Hahs Jill 38 F Oak Ridge, MO 87 :32:07 Hamm Melody 36 F Altenburg, MO 135 :37:49 Huckabee Nicole 36 F Cape, MO 81 :31:40 Inman Stephanie 35 F Cape, MO n/a Jannin Chellie 37 F Perryville, MO 5 :21:36 Jones Tabatha 39 F Chaffee, MO 142 :38:11 Kaempfe Lisa 35 F Frohna, MO 47 :28:28 Kelpe Annette 39 F Cape, MO 121 :35:38 Kimmins-Collier Darlene 39 F Mound City, IL 240 1:05:21 Little Ellen 39 F Cape, MO 30 :27:06 Mabuce Misty 37 F Jackson, MO n/a Merideth Kristi 36 F Springfield, MO 45 :28:13 Parks Crystal 35 F Morley, MO 89 :32:13 Petermichel Kristie 37 F Thebes, IL 208 :48:35 Petermichel Kristie 37 F Thebes, IL 209 :48:36 Phelps Anna 36 F Cape, MO 39 :27:48 Powell Amy 36 F Jackson, MO 215 :51:42 Roth Amy 35 F Cape, MO 41 :27:57 Sander Jamie 35 F Cape, MO 96 :32:52 Sheehan Lori 37 F Cape, MO n/a Sprink Natalie 39 F Altenburg, MO 1 :19:51 Strickland Cathy 37 F Jackson, MO 164 :40:41 Sutterer Lori 36 F Perryville, MO n/a Swain Kerrie 37 F Chaffee, MO 141 :38:11 Whitener Melanie 37 F Cape, MO 8 :22:05 Wilson Erin 36 F Jackson, MO 63 :30:11 Meador Janet 37 F Poplar Bluff, MO 207 :48:01 Schaefer Jerri 38 F Anna, IL 106 :33:45 Vanlaningham K 45 :28:13 FEMALES 40-44











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Abner Hollye 40 F Poplar Bluff, MO 98 :32:57 Ahrens Susan 40 F Jackson, MO 123 :36:07 Brimm Carole 43 F Anna, IL 76 :30:51 Cook Amy 41 F Marble Hill, MO 181 :43:36 Cox Tammy 40 F Greenville, MO 103 :33:18 Houseright Rebecca 43 F Jonesboro, IL 40 :27:56 Hoxworth Kim 44 F Cape, MO 114 :34:30 Layton Kristy 40 F Friedheim, MO 90 :32:16 Market Cheryl 44 F Jackson, MO 204 :47:24 McClard Tracy 43 F Jackson, MO 144 :38:25 Omohundro Jody 44 F Jackson, MO n/a Parsley Becky 43 F Dudley, MO 187 :44:38 Petzoldt Julie 42 F Frohna, MO 109 :34:00 Rendleman Brenda 44 F Anna, IL 27 :26:37 Rutledge Kay 44 F Jackson, MO 162 :40:33 Schwettman Debra 43 F Jackson, MO 70 :30:23 Steffens Dana 44 F Frohna, MO 65 :30:18 Sweeney Kathy 43 F Cape, MO 92 :32:36 Wilkerson Deana 43 F Patterson, MO 24 :24:54 Wilson Tanya 40 F 112 :34:17 Windeknecht Rhonda 40 F Jackson, MO 122 :35:39 Patterson Cynthia 43 F Advance, MO 203 :47:23













FEMALES 45-49











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Beckett Lisa 48 F Cape, MO 169 :41:19 Borton Beth 46 F New Madrid, MO 93 :32:38 Brown Teresa 46 F Jackson, MO n/a Coots Lora 46 F Cape, MO 7 :22:02 Eggimann Jane 45 F Gordonville, MO 223 :53:03 Evans Beverly 47 F Cape, MO 149 :39:08 Glastetter Brenda 49 F Cape, MO n/a Griffin Cindy 49 F Bloomfield, MO n/a Henson Kathy 45 F Altenburg, MO 160 :40:31 Hepp Robin 45 F Anna, IL 84 :31:59 Hunter Suzanne 46 F New Madrid, MO n/a Keller Beth 47 F Jackson, MO 101 :33:06 Kennedy Brenda 45 F Cape, MO 133 :37:45 Prince Lesa 45 F Paducah, KY 233 :54:20 Retherford Barb 45 F Jackson, MO 180 :43:36 Rheaume Jamie 49 F Carrier Mills, IL 95 :32:42 Scholl Marty 45 F Jackson, MO 127 :37:04 Simmons Connie 49 F Diehlstadt, MO n/a Weaver Shirley 49 F Altenburg, MO 64 :30:17 Webb Michele 49 F Poplar Bluff, MO 130 :37:31 Kohlfield Bobbi 48 F Cape, MO 116 :34:49 Utzelfner Felicia 49 F Jackson, MO 104 :33:23 Johnson Cara 46 F Scott City, MO 33 :27:20 FEMALES 50-54











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Allison Susan 53 F Cape, MO 100 :33:05 Bock Donna 51 F Jackson, MO 151 :39:24 Bohnert Kelsey 53 F Cape, MO 167 :41:02 Burns Lisa 54 F Cape, MO n/a Castleman Paula 50 F Cape, MO 12 :22:41 Davis Tracy 50 F Ofallon, IL 227 :53:17 Dewrock Ann 51 F Cape, MO 139 :38:06 Goodson Tammie 50 F Whitewater, MO 111 :34:07 Hammond-Morrow Chris 50 F Bertrand, MO 35 :27:21 Keele Deb 53 F Paducah, KY 234 :54:21 Kinder Jeri 52 F Cape, MO 176 :41:55 Lock Beverly 54 F Tell City, IN 216 :51:50 Niswonger Nancy 53 F Cape, MO 120 :35:29 Ramshur Cindy 51 F Piedmont, MO n/a Schnurbusch Ann 54 F Cape, MO 60 :29:42 Wethington Katie 53 F Dexter, MO 190 :45:08 Wray Teresa 51 F Dexter, MO 186 :44:38













FEMALES 55-59











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Berry Marlys 58 F Jackson, MO 140 :38:07 Bowers Debbie 55 F Cape, MO 159 :40:17 Crites Dixie 58 F Jackson, MO 80 :31:14 Detring Dawn 56 F Jackson, MO n/a Hahs Anita 55 F Oak Ridge, MO 86 :32:07 Hohler Sharon 57 F Cape, MO 189 :44:56 Hubbert Jackie 57 F Benton, MO 166 :41:00 Keele Rita 55 F Cape, MO n/a Robert Linda 56 F Cape, MO 49 :28:31 Stover Karen 57 F Jackson, MO 50 :28:35 Summers Judy 58 F Cape, MO 188 :44:45 Thompson Sharon 58 F Springfield, IL 146 :38:57 Vickery Susan 55 F Cape, MO 94 :32:41 Vogel Carol 58 F Cape, MO 229 :53:20 Tollison Pat 59 F Jackson, MO 56 :29:28













FEMALES 60-64











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Thornton Sheila 60 F Buncombe, IL 199 :47:05 Rivers Jean 62 F St. Louis, MO 241 1:05:22













FEMALES 65-69











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Kimmins Jessie 65 F Olmsted, IL n/a













MALES 13-19











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Boone Slayton 17 M n/a Cole Caleb 19 M Malden, MO 17 :20:11 Eggimann Blake 13 M Gordonville, MO 97 :34:13 Leighton Billy 15 M Cape, MO 1 :16:02 Long Dakota 15 M Marble Hill, MO 22 :20:33 Martin Nate 15 M Jackson, MO 16 :20:10 McGuire Travis 16 M Chaffee, MO 63 :26:45 Meyers Dakota 15 M Smithland, KY 62 :26:06 Myers Clayton 15 M Cape, MO 34 :21:14 Raines Adam 16 M Cape, MO 9 :18:23 Seyer Ethan 14 M Oak Ridge, MO 4 :17:15 Snell Triston 14 M Jackson, MO 46 :23:13 Stone Devin 17 M Jackson, MO 122 :50:53 Whitlock Brandon 19 M Cape, MO 51 :23:40 Weekley Brandson 15 Marquand, MO 18 :20:11













MALES 20-24











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Aufdenberg Kyle 23 M Jackson, MO 25 :20:41 Cunningham Dustin 23 M Dexter, MO n/a Fadler Jason 21 M Patton, MO 47 :23:15 Joles Jason 24 M Anna, IL 20 :20:28 Palmer Robert 21 M Ofallon, IL 116 :47:11 Profilet Tyler 24 M Poplar Bluff, MO 59 :25:31 Russell Josh 24 M Cape, MO 53 :23:48 Vandeven Trent 20 M Marble Hill, MO 32 :21:13 Voshage Nick 23 M Jackson, MO 69 :27:48 Ward Seth 24 M Scott City, MO 86 :31:10 Miller Garrett 23 M 35 :21:18













MALES 25-29











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Haertling Andy 29 M Perryville, MO n/a Johnson Rustin 28 M Altenburg, MO n/a Poole Daniel 28 M Dongola, IL 61 :25:57 Reitenbach Neil 27 M Murphysboro, IL 126 :53:14 Sanders Aaron 25 M Cape, MO n/a Stuppy Jerry 29 M Jackson, MO 54 :23:48 Taylor Cory 27 M Cape, MO 3 :16:58 Touchette Adam 27 M Essex, MO 24 :20:40 Watkins JR 28 M Jackson, MO 64 :27:02 Martin Daniel 29 M Cape, MO 99 :35:09 McElrath Eric 27 M Campbell, MO 127 :53:15 Leek Jason M 107 :39:25 MALES 30-34











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Auer Jimmy 30 M Cape, MO 80 :30:00 Bradshaw Chris 30 M Cape, MO 128 :54:58 Broeckling James 32 M Florrisant, MO 94 :33:55 Cantrell Albert 34 M Imperial, MO 60 :25:51 Eades Patrick 31 M Cape, MO n/a Franklin Greg 34 M Jackson, MO 28 :20:52 Hendrix Jeff 32 M Jackson, MO 102 :37:20 Johnson Andy 34 M Cape, MO 13 :19:01 Klaus Jason 34 M Frohna, MO 8 :18:17 Lukefahr Josh 30 M Jackson, MO 30 :21:00 Mulholland Jason 32 M Cape, MO 19 :20:18 Perry Andy 30 M Cape, MO 45 :23:06 Riley Derek 32 M Jackson, MO 68 :27:39 Schwab Chris 34 M Washington, MO 50 :23:36 Sides Nathan 30 M Jackson, MO 15 :19:11 Smith Deric 33 M Ballwin, MO 90 :32:11 Thurmond Steven 31 M O'Fallon, MO 75 :29:11 Wilson Aaron 30 M Cape, MO 56 :24:38 Wright Andrew 33 M Cape, MO n/a Brammits Robert 30 M Jackson, MO 44 :22:42 Kitchens John 33 M New Bloomfield, MO` 96 :34:05













MALES 35-39











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Barber Curt 38 M Frohna, MO 33 :21:14 Barker Jim 35 M Poplar Bluff, MO 67 :27:31 Broeckling John 35 M Cape, MO 93 :33:54 Calton Rich 35 M St. Louis, MO 39 :21:43 Clubbs Bob 35 M Jackson, MO 104 :38:01 Dodson Rob 37 M Cape, MO 7 :17:54 Fehr Ron 35 M Jackson, MO 111 :41:17 Hepp Aaron 39 M Anna, IL 65 :27:04 Koch Todd 36 M Jackson, MO 103 :37:25 Lindsey Devin 38 M Jackson, MO 27 :20:50 McKim Robert 37 M Poplar Bluff, MO 76 :29:26 Niswonger John 36 M Scott City, MO 55 :24:34 Pickard Brian 36 M Cape, MO 77 :29:29 Sm, , , ith Bradley 39 M Jackson, , MO 21 :20:29 Troue Doug 35 M Murphysboro, IL 72 :28:51 Schuster Bryan 35 M St. Charles, MO 40 :21:45 Henson Shawn 38 M Poplar Bluff, MO 120 :49:33 Orr Jay 39 M St. Louis, MO 2 :16:28 MALES 40-44











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Brimm Timothy 43 M Anna, IL n/a Emmons Duane 42 M Jackson, MO 70 :28:04 Essner Keith 40 M 42 :22:29 Gannon Doug 42 M Cape, MO 66 :27:07 Grissom Shawn 41 M Sikeston, MO 43 :22:35 Heisserer Craig 40 M Scott City, MO 81 :30:34 Lewis Robert 40 M Jackson, MO 91 :32:16 Matthews William 43 M Bloomfield, MO 38 :21:26 Mosier Darrel 41 M Fisk, MO 79 :29:55 Porter Jim 44 M 26 :20:41 Seiler Stan 44 M Leopold, MO 41 :22:27 Wells Gary 40 M Dexter, MO 37 :21:23 Windeknecht Joe 42 M Jackson, MO 52 :23:42 Reeves Doug 42 M Olive Branch, MO 83 :30:41 Martin KC 42 Cape, MO 100 :35:09













MALES 46-49











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Aldridge Shannon 46 M Cape, MO 31 :21:05 Bramlett Kevin 48 M Jackson, MO 6 :17:46 Hunt James 46 M Jackson, MO 110 :40:38 Market Kevin 46 M Jackson, MO 48 :23:32 Martin Lenny 46 M 119 :49:32 Peridore Dennis 47 M Sikeston, MO 121 :50:04 Richards Todd 47 M Jackson, MO 82 :30:36 Schmittzehe Steve 46 M Cape, MO 11 :18:36 Willis Tim 47 M Glen Allen, MO n/a Yenicek Steven 48 M Jackson, MO 98 :34:33 Nomi Tomoaki 45 M Cape, MO 10 :18:32 Waddle Arthur 46 M Dexter, MO 5 :17:44 Brinn Tim 45 M Anna, IL 85 :30:51 O'Neal Ken 47 M 57 :24:54 Alworth Brian 49 M Cape, MO 36 :21:19













MALES 50-54











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Burns Jim 54 M Cape, MO n/a Eads Tim 53 M Dexter, MO 74 :28:53 Hahs Steve 52 M Sedgewickville, MO 12 :18:56 Houseright David 52 M Jonesboro, IL 117 :47:19 Loos Gary 52 M Cape, MO 73 :28:51 Mell Paul 52 M Farmington, MO 14 :19:04 Myers John 52 M Cape, MO 95 :34:03 Naeger Kenny 54 M St. Mary, MO n/a Rosati Ron 52 M Cape, MO 23 :20:33 Smith Eric 50 M East Prairie, MO 106 :39:15 Schnurbusch Craig 53 M Cape, MO 78 :29:41 MALES 55-59











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Aufdenberg Richard 56 M Jackson, MO 87 :31:26 Bowers Mike 57 M Cape, MO 109 :40:12 Green Kenneth 59 M Cape, MO 92 :32:30 Hardesty Dave 59 M Cape, MO 58 :25:13 Hohler David 59 M Cape, MO 112 :44:56 Loy Bruce 57 M Jackson, MO 49 :23:35 Gerber Mitch 58 M Cape, MO 29 :20:56













MALES 60-64











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Biddle Richard 63 M Cape, MO 89 :31:56 Critchlow Michael 61 M Sikeston, MO 71 :28:23 James William 63 M Glen Allen, MO 88 :31:49 Kitchens John 62 M Crosby, TX 118 :47:34 Ray Randy 60 M Cape, MO 108 :40:02 Thompson T.R. 63 M n/a Meyer Don 61 M Cape, MO 101 :37:00













MALES 65-69











Last Name First Name Age M/F Address Place Time Tweedy Ron 67 M Bloomfield, MO 113 :45:02