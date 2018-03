Iraq War: U.S. Navy Submarines

Point of Contact:

Public Affairs Office

Naval Sea Systems Command (OOD)

Washington, DC 20362



General Characteristics, Virginia class

Builders: General Dynamics Electric Boat Division and Newport News Shipbuilding.

Power Plant: One nuclear reactor, one shaft

Length: 377 feet (114.91 meters)

Beam: 34 feet (10.36 meters)

Displacement: Approx. 7,800 tons (7,925.18 metric tons)

Speed: 25+ knots (28+ miles per hour, 46.3+ kph)

Cost: about $1.65 billion each (based on FY95 dollars and 30-ship class)

Ships:

Virginia (SSN 774), under construction; delivery in 2004

Texas (SSN 775), under construction; delivery in 2005

Hawaii (SSN 776), under construction; delivery in 2007

North Carolina (SSN 777), named 11 December 2000; delivery in 2006

Crew: 134 Officers and Enlisted

Armament: Tomahawk missiles, VLS tubes, MK-48 torpedoes, four torpedo tubes, advanced mobile mines, and unmanned undersea vehicles.



General Characteristics, Seawolf class

Builders: General Dynamics Electric Boat Division.

Power Plant: One nuclear reactor, one shaft

Length: 353 feet (107.6 meters)

Draft: 35 feet (10.67 meters)

Beam: 40 feet (12.2 meters)

Displacement: 8,060 tons (8,189.35 metric tons) surfaced; 9,150 tons (9,296.84 metric tons) submerged

Speed: 25+ knots (28+ miles per hour, 46.3+ kph)

Cost: about $2.1 billion each

Ships:

USS Seawolf (SSN 21), Groton, Ct.

USS Connecticut (SSN 22), Groton, Ct.

Jimmy Carter (SSN 23), (under construction)

Crew: 13 Officers; 121 Enlisted

Armament: Tomahawk missiles, MK-48 torpedoes, eight torpedo tubes.



General Characteristics, Los Angeles class

Builders: Newport News Shipbuilding Co.; General Dynamics Electric Boat Division.

Power Plant: One nuclear reactor, one shaft

Length: 360 feet (109.73 meters)

Beam: 33 feet (10.06 meters)

Displacement: Approx. 6,900 tons (7010.73 metric tons) submerged

Speed: 20+ knots (23+ miles per hour, 36.8 +kph)

Ships:

USS Los Angeles (SSN 688), Pearl Harbor, Hawaii

USS Philadelphia (SSN 690), Groton, Conn.

USS Memphis (SSN 691), Groton, Conn.

USS Bremerton (SSN 698), San Diego, Calif.

USS Jacksonville (SSN 699), Norfolk, Va.

USS Dallas (SSN 700), Groton, Conn.

USS La Jolla (SSN 701), Pearl Harbor, Hi.

USS City of Corpus Christi (SSN 705), Guam.

USS Albuquerque (SSN 706), Portsmouth, NH

USS Portsmouth (SSN 707), San Diego, Calif.

USS Minneapolis-St. Paul (SSN 708), Norfolk, Va.

USS Hyman G. Rickover (SSN 709), Norfolk, Va.

USS Augusta (SSN 710), Groton, Conn.

USS San Francisco (SSN 711), Guam.

USS Houston (SSN 713), San Diego, Calif.

USS Norfolk (SSN 714), Norfolk, Va.

USS Buffalo (SSN 715), Pearl Harbor, Hawaii

USS Salt Lake City (SSN 716), San Diego, Calif.

USS Olympia (SSN 717), Pearl Harbor, Hawaii

USS Honolulu (SSN 718), Pearl Harbor, Hawaii

USS Providence (SSN 719), Groton, Conn.

USS Pittsburgh (SSN 720), Groton, Conn.

USS Chicago (SSN 721), Pearl Harbor, Hawaii

USS Key West (SSN 722), Pearl Harbor, Hawaii

USS Oklahoma City (SSN 723), Norfolk, Va.

USS Louisville (SSN 724), Pearl Harbor, Hawaii

USS Helena (SSN 725), San Diego, Calif.

USS Newport News (SSN 750), Norfolk, Va.

USS San Juan (SSN 751), Groton, Conn.

USS Pasadena (SSN 752), Pearl Harbor, Hawaii

USS Albany (SSN 753), Norfolk, Va.

USS Topeka (SSN 754), Pearl Harbor, Hawaii

USS Miami (SSN 755), Groton, Conn.

USS Scranton (SSN 756), Norfolk, Va.

USS Alexandria (SSN 757), Groton, Conn.

USS Asheville (SSN 758), Bremerton, Wa.

USS Jefferson City (SSN 759), San Diego, Calif.

USS Annapolis (SSN 760), Groton, Conn.

USS Springfield (SSN 761), Groton, Conn.

USS Columbus (SSN 762), Pearl Harbor, Hawaii

USS Santa Fe (SSN 763), Pearl Harbor, Hawaii

USS Boise (SSN 764), Norfolk, Va.

USS Montpelier (SSN 765), Norfolk, Va.

USS Charlotte (SSN 766), Pearl Harbor, Hawaii.

USS Hampton (SSN 767), Norfolk, Va.

USS Hartford (SSN 768), Groton, Conn.

USS Toledo (SSN 769), Groton, Conn.

USS Tucson (SSN 770), Pearl Harbor, Hawaii

USS Columbia (SSN 771), Pearl Harbor, Hawaii

USS Greeneville (SSN 772), Pearl Harbor, Hawaii

USS Cheyenne (SSN 773), Pearl Harbor, Hawaii

Crew: 13 Officers, 121 Enlisted

Armament: Tomahawk missiles, VLS tubes (SSN 719 and later), MK-48 torpedoes, four torpedo tubes (Seawolf has 8).

Date deployed: November 13, 1976 (USS Los Angeles)